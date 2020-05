O 3x1 que o Barça planeja por Havertz

Os números do jovem Havertz falam por si só. O Bayer Leverkusen tem um jogador completo em seu elenco e não vai deixar que ele saia tão fácil, independente do clube que o deseje.

O Barcelona é um deles. O clube da Catalunha não vive seus melhores dias, financeiramente falando, já que se viu duramente atingido pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Diante disso, os espanhóis estudam alternativas para não perderem a oportunidade de se reforçarem na próxima janela de mercado. Uma das opções é realizar trocas ou incluir jogadores nas operações para baratear o custo.

De acordo com o 'Sport1' é isso que o clube pretende fazer com Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. Emerson, Carles Aleñá e Cucurella seriam os jogadores que o Barça estaria disposto a oferecer.

Com um valor de mercado que ronda os 100 milhões de euros, Kai Havertz de apenas 20 anos, já tem 139 jogos com a camisa do Lerverkusen, 38 gols marcados e 30 assistências.