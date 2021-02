"O 6 a 1? O que passou não pode ser apagado, mas a equipe é outra"

Mauricio Pochettino enfrenta sua primeira partida da Champions League pelo PSG e faz isso nas oitavas de final contra o Barcelona. No anterior, o argentino disse que não sente tensão, mas sim vontade, e tirou a pressãs das costas de Kylian Mbappé.

"Espero dele o mesmo de sempre. Estou feliz com a sua atuação, isso é claro. Ausências como Ney ou Di María são importantes, mas quem jogar estará ansioso por isso", disse sobre o atacante francês.

Todos os olhares estarão voltados para Mbappé, mas a realidade é que o que aconteceu na Champions League é um fardo especial para os parisienses: "É verdade que é um jogo especial. Quando você assina com este clube, sente que esta data será importante e se nota a empolgação de todos os trabalhadores. É óbvio que vencer a Liga dos Campeões é um objetivo do PSG”.

Pochettino vê seus jogadores prontos. "Estamos sempre, sempre para competir, nunca ouvi um treinador dizer que não está pronto. Essas são as condições que existem", disse o argentino, que está ciente de que o 6 a 1 de 2017 ainda sobrevoa as cabeças dos parisienses.

Mesmo assim, Pochettino acredita que com ele será um recomeço: “Estou tranquilo e limpo, esta é uma equipe diferente. O que aconteceu não se apaga, mas queremos construir um outro futuro. E para todos nós é sempre construir algo melhor do que aconteceu".

Além disso, elogiou o seu elenco: “Já disse, encontrei um grupo fantástico. Vamos seguir as nossas ideias e queremos fazer algo importante juntos, criar uma identidade que mostre o que é o PSG. Não se trata de impor as nossas ideias, mas criarmos algo juntos. É uma equipe que se dá bem, são amigos e cada clube é diferente”.

Questionado sobre a situação de Marco Verratti, na lista mas ainda a recuperar de uma lesão, pediu paciência: “Temos de ir passo a passo. Vamos vê-lo num treino, que não será exigente. Temos um plano de jogo isso depende de como estão os jogadores".

Por outro lado, na sua análise do rival, Pochettino destacou o crescimento do Barça desde a chegada de Koeman: “Leva sempre tempo para a equipe funcionar com um novo treinador. É claro que ao longo do tempo evoluíram constantemente com essa nova realidade. Koeman teve tempo e o Barcelona está muito mais sólido".

“Hoje no futebol e neste esporte passamos para a obsessão, mais do que paixão. Amamos tanto este esporte que você pensa o tempo todo e quero dizer obsessão de uma forma positiva. Há tanta paixão que transborda no PSG que é percebida quando se chega ao clube. Não é algo negativo. Vamos enfrentar um Barcelona que também sonha com a Champions League. Admirava Koeman como jogador e agora como treinador”, concluiu.