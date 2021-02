O abraço de 'irmãos' entre Pepe e Cristiano

A imagem que todos os torcedores do Real Madrid queriam ver no Estádio do Dragão. Dois ex-jogadores do conjunto merengue se enfrentavam pela primeira vez desde a sua saída, Pepe e Cristiano.

O zagueiro recebeu o atacante no duelo de ida das oitavas de final da Champions League, que terminou com uma vitória do FC Porto por 2 a 1.

A grande amizade entre os dois, ex-companheiros de equipe, companheiros de Seleção, ficou evidente antes da bola rolar com um grande abraço.

Pepe e Cristiano Ronaldo jogaram juntos por oito temporadas no Real Madrid. Oito anos onde conseguiram três Champions League, dois Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, duas Ligas, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.