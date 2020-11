O abraço entre Modric e Vida que pode custar caro ao Real Madrid

O positivo de Damagoj Vida para COVID-19 pode ter consequências graves. E é que o internacional croata jogou a primeira parte contra a Turquia porque soube do seu contágio apenas no intervalo.

É por isso que agora há muitos que temem que Vida possa ter infectado o resto de seus colegas croatas, incluindo Luka Modric. Como o 'AS' bem relata, no Real Madrid está em suspense pelo seu jogador, que pode se somar aos casos positivos para coronavírus de Militão, Casemiro e Hazard.

E não é que Modric compartilhou apenas a convocatória com Vida, mas é que nesta terça-feira os jogadores do Real e Besiktas tiraram uma foto abraçados no gramado do Vodafone Park, palco do confronto entre Turquia e Croácia.

Um possível contágio que gera uma nova dor de cabeça para Zidane, que já reza para que seus três jogadores infectados testem negativo no próximo teste e possam chegar a tempo da retomada da LaLiga contra o Villarreal. Se Modric também testou positivo, seria uma perda difícil para os merengues na coluna vertebral da equipe.