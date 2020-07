O acordo do Real Madrid para impulsionar suas vendas

A área comercial é um assunto importante. No Real Madrid, esperam continuar crescendo mundialmente nesse sentido.

A entidade anunciou um acordo com o qual pretende promover a venda de seus produtos. "A colaboração do clube com a 'Legends', uma empresa de experiências premium em merchandising, vendas, colaboração, planejamento, tecnologia e hospitalidade, desenvolverá ainda mais o relacionamento com os fãs e oferecerá uma experiência abrangente e fluida em todos os pontos de venda fisicamente e online", afirmou o clube no comunicado.

A loja online do Real Madrid, lançada em 1º de julho, será aprimorada para estar disponível em oito idiomas para alcançar fãs de todo o mundo. Além disso, as três lojas oficiais do complexo merengue serão reabertas no centro de Madri (nas ruas de El Carmen, Gran Vía e Arenal).

O carro-chefe deste contrato é a nova loja oficial da equipe que abrirá suas portas no novo estádio Santiago Bernabéu, quando as obras de remodelação forem concluídas, avançadas durante a quarentena devido ao coronavírus e também após a retomada do LaLiga Santander, já que a primeira equipe está jogando em casa, em Alfredo Di Stéfano, no CT de Valdebebas.

Até que terminem, e a partir do final deste ano, quando as obras permitirem, o Real abrirá um andar provisório em dois andares no lado sul do estádio, onde os torcedores poderão comprar produtos "exclusivos".

Em todos esses canais de vendas e por meio do acordo com a 'Legends', o clube desenvolverá uma estratégia de vendas canalizadas para alcançar melhor seus clientes, aumentar a comunicação e melhorar sua experiência antes, durante e após a compra.