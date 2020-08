O adeus de Arthur: "Obrigado por tudo, Barcelona"

Arthur se prepara para uma nova aventura na Itália. O Barça já é passado, mas o meia resolveu dizer adeus ao clube antes de fazer as malas.

"Se despedir é sempre difícil. E ainda mais quando você para trás aquela que considera a sua casa. Barcelona, uma cidade que ficará para sempre no meu coração, onde todos me acolheram como mais um catalão, me ensinaram uma nova cultura, me ajudaram a crescer como jogador e, especialmente, como pessoa", diz o jogador em um vídeo publicado nas redes sociais.

Também mandou uma mensagem para os seus companheiros: "E também me despeço de um grupo de jogadores impressionantes. Tenho muita sorte de ter jogador com eles".

Não faltaram palavras para a torcida. "A torcida me conquistou desde o primeiro dia. Me encheu de orgulho de ser do Barça e defender uma das camisas mais importates do mundo. Me demonstraram um carinho e respeito que eu nunca vou esquecer".

"Chegou o dia de dizer adeus. Levo tudo que vivi no meu coração. Obrigador por tudo, Barcelona", finalizou Arthur.