O agente de Dembélé, sobre seu futuro: "Não deixará o Barça"

No meio da temporada 2017-18, Ousmane Dembélé desembarcou no Camp Nou. Desde então, participou de 74 partidas oficiais, marcando gols em 19 ocasiões.

Apesar de sua continuidade ter sido afetada pelas lesões, o francês poderia colocar um ponto final na sua etapa no Barcelona neste verão, apesar de seu contrato com os catalães durar até 2022.

Há semanas os rumores incluem o atacante em operações de todos os tipos, a mais destacada é planejada pela Juventus, que sonha com uma possível troca que enviaria Pjanic diretamente para o Barcelona.

Mas o que a imprensa publica não tem nada a ver com as últimas declarações feitas por seu agente. Segundo o 'L'Équipe', Moussa Sissoko confia que o francês continuará no Camp Nou.

"Não espero que Dembélé saia do Barcelona", disse o representante de Dembélé, convencido de que continuará no Barça e se tornará uma peça fundamental quando se recuperar da lesão no tendão que o obrigou a passar por uma cirugia.