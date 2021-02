O Ajax confia em Onana: "Foi um mal-entendido"

Van der Saar e o Ajax estão com Onana. Os holandeses acreditam que o doping do goleiro não passou de um "mal-entendido" e o ex-goleiro explicou como será a defesa do camaronês.

"Estou 100% por cento certo de que tudo isto é resultado de um mal-entendido", assegurou o diretor geral do Ajax.

Van der Saar deu mais detalhes sobre o caso: "Durante a pausa para as seleções em novembro, recebemos uma notificação da UEFA de que detectaram uma substância proibida na urina de Onana durante um controle feito fora de competição no CT de De Toekomst. Foi um grande choque para nós e para ele".

"Logo descobrimos que Onana pensava que tinha tomado um comprimido para aliviar uma dor de cabeça mas acabou que, por engano, tinha tomado um comprimido da caixa de um medicamento da sua esposa, que lhe tinha sido receitado após a gravidez do primeiro filho. A caixa e o nome eram bem parecidos e as tiras estavam soltas. Foi um azar", completou Edwin van der Saar.