O AJax tenta espantar o interesse de Chelsea e Barça por Onana

André Onana é um dos goleiros mais valorizados do futebol europeu. Com 24 anos, o goleiro do Ajax está sendo um dos nomes mais especulados para a próxima janela.

Alguns clubes como Barcelona ou Chelsea mostraram interesse em contar com seus serviços, por isso, de acordo com o jornal 'The Telegraaf', o clube holandês pretende segurá-lo para além de 2022.

Sua possível chegada ao Camp Nou não parece tão complicada. Neto poderia deixar o Camp Nou em busca de minuto, mas o alto nível de Marc-André Ter Stegen poderia afastar o africano.

Mais provável parece a sua incorporação ao Chelsea, já que os 'blues' não estão satisfetios com o nível de Kepa e vasculham o mercado em busca de uma alternativa ao goleiro espanhol.

Onana, no entanto, tem contrato com o Ajax até junho de 2022, mas os de Erik ten Hag já trabalham na sua renovação para afastar os demais interessados.