O Al Ahly será o adversário do Bayern no Mundial

As semifinais do Mundial de Clubes já estão definidas! Enquanto o Palmeiras encara o Tigres do México, o Bayern de Munique vai pegar o Al Ahly, que venceu o Al Duhail do Catar por 1 a 0.

O único gol da partida saiu dos pés de El-Shahat, de fora da área. Após um erro na saída de bola da equipe catari, Bwayla fez o desarme e a bola ficou com El-Shahat, que mandou para as redes.

No segundo tempo o Al Duhail, do ex-palmeirense Dudu, até que tentou, mas quem avança às semifinais do Mundial de Clubes é o Al Ahly.