O ambicioso plano do Benfica: 200 milhões para voltar a ganhar

Depois de perder o Campeonato Português e a Taça de Portugal para o Porto, o Benfica quer se reinventar para a próxima temporada.

O primeiro movimento das águias foi a contratação de Jorge Jesus, que ganhou tudo que podia com o Flamengo. O luso pretende contar com grandes jogadores no clube de Lisboa e um investimento de 200 milhões de euros.

É isso que aponta o diário 'AS', que traz alguns nomes que estariam na mira dos encarnados. O líder do projeto seria Cavani. O uruguaio está sem equipe e Jorge Jesus o quer de todas as formas, mas trata-se de um negociação bem complicada.

No entanto, a própria entidade digulvou um comunicado para desmentir o interesse no ex-jogador do Paris Saint-Germain. Além dele, nomes como Bruno Henrique e Gerson (Flamengo), Leandro Cabrera (Espanyol) e Éverton Cebolinha (Gremio) são algumas pedidas do treinador.