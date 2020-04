O ambicioso projeto de Ronaldo: um time de basquete

O Carramimbre Ciudad de Valladolid seria a equipe escolhida por Ronaldo Nazàrio para iniciar a sua caminhada pelo mundo do basquete.

De acordo com o 'Marca', o papel do presidente do Valladolid e a seriedade que está mostrando no projeto poderia fazer com que a ACB reconheça o direito do Carramimbre Ciudad de Valladolid disputar a competição.

O brasileiro já levaria algum tempo negociando com a equipe e o presidente da entidade, Mike Hansen, chegou a reconhecer: "Seria uma possibilidade, claro que sim".

"O Valladolid quer realizar investimentos, tem uma grande torcida. Não é uma fantasia. Não colocaremos impedimentos se for algo bom para o time e a cidade", completou Hansen.