O ambicioso projeto do Vasco: Ibra, Balotelli e Touré

O candidato à presidência do Vasco da Gama, Luiz Roberto Leven Siano, tem um projeto ambicioso para o clube que passa pela assinatura de estrelas como Ibrahimovic, Balotelli, Yaya Touré, Sebastian Giovinco e Alex Teixeira, entre outros.

Leven conheceria o empresário Fabio Cordella, além do agente Mino Raiola, que garantiria a transferência de grandes craques do futebol internacional diante de um projeto promissor nunca conhecido no futebol brasileiro.

O próprio Leven falou de sua ideia do futuro em declarações dadas à 'FOXSports Brasil': "Estamos negociando, tentando construir o Vasco dos nossos sonhos. Você não precisa pensar em qual grande jogador será contratado, mas em vez disso, traremos grandes jogadores. Se não for um, será outro".

"Se tivermos jogadores nos níveis de Balotelli, Yaya Touré, Giovinco, Alex Teixeira e Souza, seremos uma equipe competitiva", acrescentou um Leven que também pensa em comprar equipamentos na Europa e na China, como afirma 'AS'.