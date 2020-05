O amor à distância de Richarlison pelo Fluminense

Richarlison trocou o América-MG pelo Fluminense e se sentiu em casa nas Laranjeiras. Pelo Tricolor foram 46 jogos, 11 gols marcados e sete assistências.

O torcedor do Flu tem saudade dele, mas ele também tem do Fluminense. Ao menos, foi isso o que revelou em uma entrevista ao 'Globoesporte.com'.

"Sempre que posso e não fica muito tarde por causa do fuso horário, assisto aos jogos. As notícias eu vejo todos os dias. Me tornei um torcedor por todo carinho que tive da torcida e dos amigos que fiz no clube", disse Richarlison.

"Acho que o jogo do meu primeiro gol pelo Fluminense, no Fla-Flu. Ainda estava me adaptando, sentia que estava jogando bem, pegando ritmo, mas faltava um golzinho para me trazer confiança. E marcar em um dos maiores clássicos do futebol mundial foi um dos momentos mais especiais da minha vida", completou.