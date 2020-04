O Anderlecht se junta ao Genk e volta aos treinos

Primeiro foi o Genk, agora o Anderlecht. Na Bélgica os treinamentos começam a ser retomados. Após voltar atrás a proposta de dar a temporada por terminada, a Jupiler Pro League já aquece os motores.

"Desde segunda-feira, os jogadores serão bem-vindos a Neerpede para as sessões presenciais, obviamente respeitando as normas de segurança e saúde", explicou David Steegen, chefe de imprensa do Anderlecht.

"Não há obrigação: tudo será feito de forma voluntária e os jogadores que não se sintam seguros podem continuar trabalhando em casa. Os exercícios serão realizados respeitando a distância social", completou.