O ano em que Oblak e Ederson estiveram juntos no Rio Ave

Todo fim de semana, Jan Oblak e Ederson Moraes são protagonistas por conta de suas grandes defesas. O esloveno é o muro da defesa do Atlético, enquanto o brasileiro é um dos melhores goleiros da Premier League.

Ambos estão em duas equipes lutando para vencer a Liga dos Campeões nesta temporada. O Atlético, que já está nas quartas de final, apostou em um grande Oblak para eliminar o Liverpool. O Manchester City ainda não jogou a partida de volta contra o Real Madrid.

Suas carreiras se encontraram na temporada 2012-13. Foi quando os dois estavam no Rio Ave, de Portugal. O do Atlético, com 20 anos, era o titular. O do Manchester City, 19 anos, reserva.

Oblak ingressou na equipe portuguesa por empréstimo do Benfica. Foi lá que ele começou a desenvolver seu jogo. Um ano depois, as 'águias' se recuperariam e seriam vice-campeãs na Liga Europa. De lá para o Atlético e, aí, para a glória 'colchonera'.

Ederson teve mais dificuldade em chegar ao seu destino. Essa também era a primeira temporada do brasileiro, com um ano a menos que Oblak. E ele teve que esperar por sua oportunidade no banco. Um ano depois, ele ocuparia o lugar de Oblak.

Precisamente o brasileiro havia crescido na categoria de base do Benfica, para a qual retornaria na temporada 2015-16. Duas campanhas nas 'águias' e, depois, o voo para o Manchester City.

Poucos poderiam imaginar em 2012 que eles tinham dois dos melhores goleiros do mundo. Mas Ederson e Oblak já disputaram uma vaga em uma equipe que terminou a temporada apenas três pontos da Liga Europa e na frente do Sporting de Portugal.