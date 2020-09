O Antalyaspor confirma 50 casos de COVID-19 no clube

Nesse sábado está previsto o duelo entre Besiktas e Antalyaspor pela segunda rodada do Campeonato Turco, mas provavelmente, a partida será cancelada.

De momento, o clube visitante não conseguiu embarcar para a viagem que estava prevista para as 15:00 horas devido um grande foco de infecção por coronavírus.

De acordo com o diário 'AS', o Antalyaspor tem 50 casos positivos de COVID-19 após os exames realizados nas últimas horas. Seriam jogadores, comissão técnica e empregador do clube e, por isso, a partida está sob suspeita.