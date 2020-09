"O árbitro está lá para fazer seu melhor, não acho que tenha sido intencional"

Sergio Ramos não acha que os árbitros se comportem de acordo com o que desejam, mas sim que cometem erros ao tentar dar o seu melhor. Em suas declarações depois do Betis-Real Madrid, que ofereceu ao 'Movistar', ele analisou a partida contra o Verdiblancos.

Sobre a mão de Bartra, que rendeu um pênalti que ele mesmo converteu, disse: "Teria que ver o lance de novo, eu estava um pouco longe e não posso fazer julgamentos. Nada pode mudar, isso é futebol. O árbitro está aqui para fazer o melhor possível. e não acho que nada seja intencional".

Explicou de passagem como viu do seu ponto de vista a virada dos 'merengues' após ter ido ao intervalo perdendo por 2 a 1: “Depois dessa primeira metade, a equipe entrou com vontade de virar o jogo. Fizemos uma grande segunda parte onde dominamos".

Perguntaram-lhe também sobre o fato de o clube ainda não ter feito nenhuma contratação no mercado e ele respondeu: "Não adianta lamentar. Temos que lutar com quem está aqui, mas não vamos viver de uma transferência". O capitão está feliz com o elenco que existe.

Um novo corte salarial facilitaria as coisas e, sobre isso, ele afirmou: "Não depende de nós. reduzimos nosso salário para que todos recebessem, ajudamos o nosso clube, que é o que devemos fazer com a força e a repercussão que temos. Não decidimos isso. depende do Governo".