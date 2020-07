O Arsenal está cada vez mais perto de conseguir Willian

Sem dúvidas, Willian é um dos jogadores mais cobiçados da janela. Aos 31 anos, o atacante brasileiro colocará um fim na sua trajetória no Chelsea, equipe que defendeu por oito temporadas.

O jogador sai de Stamford Bridge sem custos, por isso todo esse alvoroço. Após 399 partidas com a camisa 'blue' e 63 gols marcados, o ex-Corinthians estuda as suas opções.

Um dos clubes mais interessados nos seus serviços é o Arsenal de Arteta, equipe que agrada ao brasileiro, pelo simples fato de continuar a sua vida na Inglaterra e jogar a Premier.

De acordo com a 'ESPN', o conjunto 'gunner' está confiante com a possibilidade de contratar Willian, uma peça que faria toda a diferença no esquema ofensivo.