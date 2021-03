O início impecável de Tuchel no Chelsea

O Chelsea de Thomas Tuchel derrotou por 1 a 0 o Liverpool de Jürgen Klopp no 15º confronto entre os técnicos alemães. Em ótimo momento, o 'blue' diminuiu a ampla desvantagem no retrospecto desse duelo de comandantes para 9 a 3.

O excelente desempenho recente do Chelsea ocorre desde a chegada do novo treinador. Tuchel soma dez partidas à frente do time inglês e mantém invencibilidade, com sete vitórias e três empates.

Enquanto o ataque tem um rendimento moderado, com onze gols marcados, a defesa é a segunda melhor da Premier League e sofreu apenas dois gols com o técnico alemão, que só viu seu time ter as redes balançadas em duas partidas.

Tuchel assumiu a equipe no oitavo lugar do Campeonato Inglês. Agora, com 44 pontos, subiu para o quinto. Em posição que leva à Europa League, o Chelsea está longe do líder Manchester City (62), mas está colado no quarto colocado West Ham (45).

Além da Premier, os 'blues' estão classificados para as quartas de final da Copa da Inglaterra e têm vantagem sobre o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions League após vencer na ida, fora de casa, por 1 a 0.