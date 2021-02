O Arsenal-Benfica será disputado na Grécia

As restrições de mobilidade entre os diferentes países da União Europeia estão provocando algumas alterações nas partidas da UEFA. O duelo entre Arsenal-Benfica pela Europa League, por exemplo, não será disputado na Inglaterra.

A UEFA confirmou que o duelo será disputado no Estádio Karaiskakis, na Grécia. No dia 25 de fevereiro às 18:55 (hórario local).

Em um comunicado, a entidade europeia agradeceu as duas equipes por sua cooperação para resolver o problema, assim como a Federação Grega, ao Olympiacos (clube anfitrião do estádio) e as autoridades do país por aceitar receber o encontro.

Cabe destacar que a partida de ida entre Benfica e Arsenal também não será disputada em Portugal, mas sim em Roma.