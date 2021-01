O Arsenal de Arteta volta a pensar em Freddie Woodman

Com a janela de mercado chegando na metade, o Arsenal de Mikel Arteta continua buscando um goleiro para potencializar o setor e aumentar a competitividade.

Nos últimos dias, o nome de Neto (goleiro do Barcelona) ganhou força e apareceu comcomo favorito para aterrizar no Emirates Stadium diante do seu desejo de mudar de ares.

No entanto, a postura adotada pelo Barça dificultou as coisas e o Arsenal já observa o mercado em busca de um outro nome.

De acordo com o jornal 'Express', os 'gunners' teriam colocado os olhos em Freddie Woodman, goleiro de 24 anos que defende o Swansea City por empréstimo do Newcastle.