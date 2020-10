O Arsenal, disposto a oferecer 40 milhões de euros por Pau Torres

O nome de Pau Torres foi muito especulado na última janela de mercado nos grandes clubes da Europa. Aos 23 anos, o bom desempenho do zagueiro do Villarreal o levou a Seleção Espanhola e não param de surgir interessados no seu talento.

Alguns dias atrás, o Barcelona esteve perto de realizar a sua contratação, mas a operação não foi concluída. Nos últimos dias, o Manchester United também mostrou interesse, mas não são os únicos na Premier League.

De acordo com o 'Daily Express', o Arsenal também quer contar com os serviços do espanhol e estaria disposto a investir cerca de 40 milhões de euros, dez a menos que a sua multa rescisória.

A informação aponta que o conjunto 'gunner' confia na influência de Mikel Arteta para convencer o jogador a escolher o time do Emirates Stadium.