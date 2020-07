O Arsenal está disposto a tirar Joelson do Sporting

O Arsenal está muito alerta ao mercado de transferências, principalmente nas jovens promessas do futebol mundial e parece ter encontrado um nome que agrada bastante.

De acordo com a 'A Bola', os 'gunners' não se esqueceram do atacante Joelson Fernandes, de 17anos, que defende as cores do Sporting de Portugal.

Formado nas categorias de base do conjunto luso, Joelson já fez a sua estreia com o time principal, onde chegou a disputar quatro jogos oficiais.

A multa rescisória da jovem promessa leonina é de 45 milhões de euros, valor que o Sporting não pensa em negociar, mas que, segundo a citada fonte, não seria um problema para os ingleses.