"O Arsenal não precisava de Odegaard"

Mikel Arteta foi só elogios a Martin Odegaard depois da sua primeira titularidade com a camisa do Arsenal. Os 'gunners' bateram o Leeds e o treinador disse que o noruguês "esteve genial". No entanto, nem todos concordam com o espanhol.

É o caso de Tony Adams. O ex-jogador do Arsenal questionou a necessidade da contratação do meia do Real Madrid.

"Para ser sincero, podemos dizer que o Arsenal não precisava de Martin Odegaard", disse o ex-zagueiro em declarações a Premier League Productions'. Uma crítica direta a diretoria 'gunner' liderada por Edu.

"Como diretor esportivo do Arsenal, não traria Odegaard, mas sim defensores bons e fortes no seu lugar", completou Tony Adams.

Ao final, sobrou para mais gente. "Também me incomodaram as compras de Pépé e Willian, quando temos dois jovens como Smith-Rowe e Saka surgindo. Existem outros setores que poderiam ser reforçados. A defesa é sempre o ponto fraco", concluiu.