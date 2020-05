O Arsenal procura um meia na Ligue 1

No Emirates Stadium elaboraram uma lista de prioridades para o mercado. O Arsenal precisa de reforços no meio de campo.

De acordo com o 'London Evening Standard', os 'gunners' estão de olho em Ibrahima Diallo. O bom desempenho do meia no Brest chamou atenção dos ingleses.

O Arsenal não é o único interessado em Ibrahima Diallo. O Leicester também fará o possível para levá-lo a Premier League.

O jogador tem contrato com o clube francês até 2023. Resta saber se algum pretendente fará uma oferta contundente pelo atleta.