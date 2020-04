O Arsenal quer tirar Rodrigo do Valência

Rodrigo Moreno esteve a um passo de trocar o Valência pelo Barcelona na última janela de mercado, mas a operação não chegou a se concretizar e o jogador continuou em Mestalla.

No entanto, em uma temporada complicada devido a pandemia do coronavírus, o destino de Rodrigo poderia mudar. De acordo com o 'Mirror', o Arsenal está interessado no espanhol.

A citada fonte aponta que o clube 'gunner' teria consultado a diretoria do Valência para saber qual é a possibilidade do atacante desembarcar na Premier.

Rodrigo só deixaria o Valência por uma quantia superior aos 50 milhões de euros. E o Arsenal só poderia avançar na negocição se liberar Aubameyang ou Lacazette.

Na atual temporada, Rodrigo marcou cinco gols e deu dez assistências em 28 partidas com a camisa do Valência