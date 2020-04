O futuro de Kurzawa continua incerto. O jogador francês tem muitos pretendentes, e o que parece estar melhor posicionado muda a cada dia. Agora mesmo é o Arsenal.

Ao menos é o que garante a imprensa inglesa. De acordo com o diário 'Mirror', Kurzawa, objetivo de, entre outros, o Barcelona, estaria bem mais perto do Arsenal do que de qualquer outra equipe.