O Arsenal se interessa por um transferível do Barça

O Emirates Stadium se prepara para o mercado de verão. A lista de desejos de Arteta para a próxima temporada já está mais ou menos definida.

O clube inglês é consciente de que Dani Ceballos não deve continuar. O empréstimo do jogador chega ao fim em junho e ele deve regressar ao Santiago Bernabéu.

Assim, uma vaga ficaria aberta no meio de campo, mas de acordo com o jornal 'The Sun', Arteta teria um nome preferido para preenchê-la: Rafinha. O jogador que está emprestado ao Celta de Vigo, voltará no verão ao Camp Nou, mas não para ficar. Ele não está nos planos de Setién.

Se realmente chegar uma proposta do Arsenal, o Barça seria todo ouvidos. Só resta esperar pelo início do mercado para saber o que os 'gunners' irão fazer.