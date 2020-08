O Arsenal se intromete entre Rakitic e o Sevilla

O tempo de Ivan Rakitic com a camisa do Barcelona chegou ao final. O conjunto azulgrana está disposto a deixá-lo sair e tem vários interessados no mercado.

Tudo parecia indicar que o croata voltaria ao Sevilla para recuperar o seu bom futebol, mas outras equipes pretendem se intrometer nessa operação.

De acordo com informações do 'Le10Sport', o Arsenal acompanha bem de perto os passos do meia. Mikel Arteta é um grande fã do seu estilo de jogo.

A chegada do jogador do Barcelona em Londres vai depender do que acontecer com Dani Ceballos, que está emprestado pelo Real Madrid ao time do Emirates.