O Arsenal segue confinado

O Arsenal de Mikel Arteta continua se encontrar. Contra o Brighton, que continua com na luta para se afastar da zona de rebaixamento, voltou a decepcionar.

Uma das más notícias do jogo foi quando o goleiro Bern Leno teve que deixar o campo em uma maca e com uma possível ruptura do ligamento depois de pegar uma bola fácil e ser empurrado por Maupay. O goleiro saiu do campo xingando o adversário envolvido no lance.

Quanto ao placar, faltou pontaria. Com seis chutes a gol, o time de Mikel Arteta só conseguiu balançar uma vez as redes do adversário, graças a um golaço de Nicolas Pépé aos 67 minutos.

No entanto, a alegria durou apenas sete minutos, em uma jogada com muitos homens dentro da pequena área, Dunk concluiu para empatar. O golpe final chegou aos 95 minutos, com Maupay.

O resultado deixa o Arsenal em 9º com 40 pontos, seis menos que o Manchester United, que é o último na zona de classificação para as competições europeias. Já o Brighton soma 32 e fica em 17º, vendo a zona de rebaixamento cinco pontos abaixo.