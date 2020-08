O Arsenal vai soltar a grana: mais de cem milhões por Thomas, Ceballos e Gabriel Magalhães

O Arsenal sabe muito bem do que precisa para a próxima temporada e por isso trabalha em movimentos bem específicos no mercado. De acordo com o 'The Sun', os 'gunners' pretendem investir 110 milhões de euros.

A primeira coisa que deve ser feita no Emirates, segundo o diário inglês, é garantir a permanencia de Dani Ceballos, que pertence ao Real Madrid. O jogador já comentou mais de uma vez que adoraria continuar no Arsenal.

Ainda no meio de campo, outro nome que faz o time londrino sonhar é o de Thomas, o ganês do Atlético de Madrid está mira do Arsenal há bastante tempo. Por fim, um reforço para o seu sistema defensivo: Gabriel Magalhães, do Lille.

Três nomes de peso que juntos custariam cerca de 110 milhões de euros aos cofres do conjunto inglês. Resta saber o que Real Madrid, Atlético e Lille pensam a respeito.