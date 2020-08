O Aston Villa quer o herói de Liverpool

Divock Origi não continuará no Liverpool na próxima temporada. O atacante viveu a sombra do trio Salah-Mané-Firmino, mas agora pode ser protagonista.

Ao que tudo indica, o herói 'red' na vitória contra o Barça está com as malas prontas. Segundo o jornal 'The Sun', o Aston Villa está na briga pelo belga.

Com a lesão de Wesley Moraes, o baixo rendimento de Samatta e a juventude de Keinan Davis, que pouco jogou nessa temporada, Oirgi pode ser o '9'.

Origi disputou 41 jogos pelo Liverpool, só 13 deles como titular, onde marcou seis gols e deu sete assistências. Agora pode ser protagonista em Birmingham.