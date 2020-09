O Athletic quer Javi Martínez de presente

Depois de uma longa aventura no Bayern de Munique, Javi Martínez está perto de deixar o conjunto bávaro e não poderia existir forma melhor do que com o título da Supercopa da Europa.

Muito se fala de um possível retorno ao Athletic, clube que deixou oito anos atrás. No entanto, esse tão sonhado regresso para estar se complicando.

O diário 'Marca' aponta que o conjunto espanhol espera um 'presente' do Bayern de Munique, quer dizer, pretende que os alemães liberem o jogador sem custos.

Para completar, a citada fonte afirma que Javi Martínez teria que aceitar uma redução salarial, nada comparado ao valor que recebe em Munique.