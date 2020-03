A avaliação do técnico Dorival Júnior foi de que o Athletico merecia um resultado melhor contra o Colo-Colo, nesta quarta-feira. Após o gol precoce em cabeçada de Pablo Mouche, o time da casa segurou o placar até o apito final.

“O Athletico fez um grande jogo, vem em um processo de evolução a cada rodada. Viemos aqui para jogar futebol, mas tivemos uma definição da arbitragem quase direta no resultado. Foi conivente o tempo todo com o antijogo. Isso denigre a imagem do futebol sul-americano”, iniciou dizendo o treinador do Furacão.

Dorival valorizou a atuação do Athletico,destacando a posse de bola e as chances criadas: “O Athletico não mudou seu comportamento desde a saída da bola. Partiu para cima e procurou neutralizar as transições da equipe do Colo-Colo. Eles conseguiram o gol em uma jogada muito bem trabalhada. Mas o Athletico em momento nenhum abriu mão de atacar. Infelizmente, o jogo teve seu ritmo quebrado por essa arbitragem, que não deixa o jogo fluir. Nós assistimos os jogos da Libertadores e percebemos isso. Queríamos que o jogo tivesse um pouco mais de bola rolando”, destacou.

“Aceitamos o resultado, mas acredito que por aquilo que fizemos e criamos, o Athletico merecia uma sorte melhor. Enfrentamos uma equipe valente, intensa, que marcou como poucas equipes fazem. Mesmo assim conseguimos criar. A equipe buscou o gol a todo o instante e é isso que queremos. É a terceira partida que joga com mais de 70% de posse de bola. Nossos jogos foram poucos em relação às outras equipes, mas estamos conseguindo uma boa evolução. Encontraremos muitas dificuldades na próxima partida, mas espero que a história seja diferente e que a gente consiga um bom resultado”, concluiu Dorival.

Com o resultado, todos os times do grupo C estão agora empatados com três pontos. O Athletico volta aos gramados pela CONMEBOL Libertadores na próxima terça-feira (17), contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia.