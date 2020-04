O atípico mercado de transferências que vem por aí

Como será o próximo mercado de transferências? Muitos são os que perguntam, e poucos, para não dizer ninguém, têm a resposta. Suspeita-se que será estranho e já se começa a intuir até que ponto.

O portal 'Marca' fez uma análise preliminar do que esperar do próximo mercado de transferências. Uma janela de transferência que será diferente do restante, começando com suas datas e duração.

A extensão das temporadas para além de 30 de junho fará com que, excepcionalmente, as atribuições e contratos que expiraram naquele dia continuem até o final do campeonato.

O que parece claro é que, quando o mercado abrir, haverá poucas contratações. Os especialistas concordam que os gastos com transferências serão severamente cortados, uma conseqüência direta da diminuição da renda, principalmente da televisão, durante esses meses de hiato.

A política econômica dos clubes será muito mais austera do que estamos acostumados. Isso se traduzirá em menos contratações, e mais baratas. Haverá mais transferências e o meio mencionado acima prevê um aumento na troca.

Ou seja, trocar jogadores de futebol para que uma transferência que antes da crise fosse avaliada em 100 milhões passe a aparecer como uma transferência com custo zero nas contas, com o risco de perder um jogador ou mais no processo.

Portanto, parece que veremos um mercado de transferências no qual as grandes 'bombas' serão visíveis por sua ausência. Teremos que esperar para ver Mbappé, Haaland ou Lautaro mudarem de clube, a menos que alguém esteja disposto a sacrificar 100 ou 200 milhões em jogadores para torná-los realidade.