O Atlético continua sonhando com Lacazette

Já colocam Alexandre Lacazette com um pé e meio fora do Arsenal. O jogador acaba seu contrato em 2022, mas já tem uma longa lista de pretendentes que poderiam alegrar o clube inglês com bastante dinheiro.

Nesse grupo que pensa em Lacazette, está o Atlético de Madrid, que nunca chegou a desistir do jogador, apesar de não ter conseguido a tranferência do jogador há uns três anos.

Quando era jogador do Olympique de Lyon, o francês esteve perto de ser um jogador 'colchonero', mas o Arsenal chegou com Wenger metido na operação e acabou levando o atacante, que acabou não rendendo tanto quanto se esperava.

Nessa temporada, o jogador já marcou dez gols em 32 jogos e, em nenhuma das anteriores, havia alcançado 20 gols, algo que sim fez no Lyon.

O portal 'L'Équipe' garantiu que o Atlético está vigiando seus movimentos de perto, assim como sua situação no mercado, já que tem um ponto de vantagem, porque o Arsenal quer contratar Thomas Partey. Lacazette combina com o estilo de Simeone?