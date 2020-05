O Atlético enfrenta uma dura concorrência por Milik

Más notícias para o Atleti. Os 'rojiblancos' terão que enfrentar uma duríssima concorrência para tirar Milik do Napoli, isso porque clubes como Juventus e Arsenal também estariam interessados no polonês.

O interesse dos espanhóis no atacante não é de hoje, assim como o da Juve tampouco. Tudo apontava para que os rivais da equipe do Metropolitano fossem Sevilla, Schalke 04 e Tottenham, mas as coisa esquentou.

De acordo com o jornal italiano 'Corriere dello Sport', além da Juventus, o Arsenal também quer os serviços de Milik, dous grandes adversários para um Atlético sem tantas alternativas.