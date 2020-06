O Atlético de Madrid pensa em Douglas Costa

O Atlético de Madrid pode vender Thomas Lemar. O francês custou muito dinheiro e o seu rendimento dentro de campo não é correspondente ao investimento.

A sua situação no conjunto 'colchonero' é de pura indefinição, Simeone tenta convencer a diretoria a ficar com ele, mas não é tão fácil assim.

De acordo com o jornal 'TuttoSport', a diretoria do Atlético já pensa em um substituto e acompanha de perto os passos de Douglas Costa. O brasileiro não conseguiu ser protagonista em Turim e pode ter que fazer as malas.

Uma coisa é certa, a possível contratação de Costa está condicionada a venda de Lemar, sem isso, não tem negócio.