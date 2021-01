O Atlético quer Simeone até 2024

Quem no Atlético de Madrid poderia imaginar que Simeone, que chegou ao clube em 2011 continuaria a frente da aquipe nove anos depois. E esse número poderia ser ainda maior.

De acordo com o diário 'AS', o clube 'colchonero' quer ampliar a sua relação com o argentino, cujo vínculo encerra no dia 30 de junho de 2022.

A ideia é renovar por mais dois anos, embora a citada fonte não tenha revelado os novos valores do contrato. Atualemento, o treinador recebe 32 milhões de euros brutos por temporada e é o mais bem pago do mundo.

O próprio Simeone reconhece a complicada situação da equipe em plena pandemia e o dinheiro não será um problema para que as partes cheguem a um acordo.

Nos próximos dias as negociações podem avançar. Tanto Gil Marín como Natalia Simeone, irmã e representando do treinador, já estão próximos de um acordo.

Se o treinador assinar esse novo contrato, completará 12 anos como treinador 'rojiblanco'. Uma trajetória que difícilmente será repetida no clube.