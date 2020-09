O Atlético recusou Rakitic e Luis Suárez

O Barcelona anunicou uma verdadeira revolução no seu elenco após a derrota humilhante para o Bayern de Munique na última edição da Champions. Ronaldo Koeman foi o responsável por fazer uma limpa no elenco.

Pela rampa de saída já passou Rakitic, e agora faltam nomes como Luis Suárez e Arturo Vidal. Os dois primeiros, segundo informações da 'ESPN', foram relacionados ao Atlético de Madrid.

Tanto o uruguaio como o croata teriam sido oferecidos ao clube 'rojiblanco'. No entanto, o conjunto madrilenho acabou recusando a chegada dos dois craques 'culés' por diversos motivos.

O time do Wanda Metropolitano preza pela cautela no mercado de transferências, priorizando uma redução da folha salarial com algumas saídas pontuais, para só assim realizar contratações.

A situação financeira foi um fator importante, para o que Atlético não tenha tentado a contratação de Rakitic ou Luis Suárez. O atacante, de acordo com 'Cuatro', prefere o Atlético antes que a Juventus.

Por outro lado, a 'ESPN' também fez referência a outros jogadores que também estavam na mira do Atleti, entre eles Rodrigo Moreno e Dani Parejo.