"O Atlético tem o melhor elenco da LaLiga"

Depois de uma longa carreira esportiva, Gabriel Fernández, mais conhecido como Gabi, decidiu pendurar as chuteiras. Apesar de ter passado por equipes diferentes, o médio tornou-se uma lenda no Atlético de Madrid que o faz sorrir à distância.

Aquele que era o capitão 'colchonero' analisou nos microfones do 'El Larguero' da 'Cadena SER' o momento atual da entidade rojiblanca e destacou que Cholo Simeone tem o melhor elenco da Primeira Divisão Espanhola.

"Não tem os onze melhores, mas tem a melhor equipe principal. É a melhor equipe do Atlético em anos, tem muitas variantes. Vendo como estão o Real Madrid e o Barça, lutarão de igual para igual por todos os títulos", afirmou.

Sobre isso, Gabi quis destacar três jogadores que, de uma forma ou de outra, são as grandes referências da atual equipe comandada pelo técnico argentino: Luis Suárez, João Félix e seu ex-companheiro de equipe Koke Resurreción.

“A chegada do Suárez me fez lembrar a de Villa. Então, ganhamos a LaLiga, no ano que vem trazemos Messi. João? Um jogador como ele envolvido é uma joia a levar em conta. Ele também se entende muito bem com Suárez e Koke... Ele tem um talento para a idade que tem e está se tornando a maior lenda do clube", disse.

O ex-jogador também falou de uma possível aprendizagem nos bancos pelas mãos de Simeone. "É algo que não pode ser descartado. Estar com Cholo é aprender constantemente, trabalhar com ele seria muito positivo", disse.

Por fim, uma vez que a aposentadoria foi consumada, Gabi falou sobre o que faltou realizar ao longo dos anos e como ele veria um duelo entre seu Atlético e o atual. “Levantar a taça da Champions League, mesmo que seja para ganhar e jogar fora... e ir com a Seleção. Senti falta de uma convocação da Espanha, internamente. Quanto a um duelo entre o passado e o presente, apostaria no meu Atlético que ganhou a LaLiga, Tínhamos o melhor grupo, não elenco. E, isso sim, trocaria a atual equipe pela que conquistou a Copa no Bernabéu”, afirmou.