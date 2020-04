O atual Haaland massacra o Mbappé de 19 anos

Simples assim. O atual Haaland - que tem 19 anos - pulveriza os números dos Mbappé quando o francês tinha essa idade - agora tem 21 anos. A comparação - facilitada pelo ProFootballDB - salta à tona porque eles têm uma matriz em comum: ambos conquistaram o mundo sendo ainda garotos.

O francês tinha 19 anos quando viveu sua primeira temporada no PSG. Ele marcou 21 gols e 15 assistências; isto é, gerou 36 gols. No ano seguinte, ele multiplicou sua capacidade de ataque destrutivo de longe: 39 gols e 14 assistências.

O norueguês, atualmente com 19 anos, usado neste artigo como referência, apresenta, entre suas atuações no Salzburgo e as do Borussia Dortmund, 40 gols e seis assistências. Isto significa uma produção de 46 gols, dez a mais do que os da estrela gaulesa.

O que dá vantagem a Mbappé ao colocar um na frente do outro é que ele já confirmou que seus números não foram fruto de um bom ano. Agora que ele tem 21 anos, ele continua tão mortal e insaciável quanto antes. Haaland terá que provar isso na conquista da Bundesliga.

Este pode ser o começo de uma rivalidade histórica. As condições externas estão perfeitamente posicionadas para isso: os dois já estão em uma das cinco grandes ligas, são importantes em seus respectivos times e têm muitos anos de futebol pela frente.

Eles também compartilham o objeto de desejo de alguns dos melhores clubes do mundo. Ambos soam, por exemplo, para o Real Madrid. Se eles continuarem em um nível tão alto, não há dúvida de que continuarão aparecendo nas agendas das entidades mais nobres.