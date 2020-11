O azar que acompanha Luis Suárez na Champions continua

Luis Suárez ainda não marcou na Champions com o Atlético. AFP

Três são os jogos que disputou Luis Suárez com o Atlético de Madrid na Champions League. Ele ficou sem balançar a rede contra o Bayern de Munique, algo que aconteceu também com o RB Salzburg. Suárez até marcou contra o Lokomotiv de Moscou, mas o gol foi invalidado porque estava impedido. O azar parece ser um fiel companheiro do uruguaio na Liga dos Campeões.