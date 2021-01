O banco do Real Madrid explode contra o árbitro pelo pênalti de Vinicius

O Real Madrid perdeu nesse sábado para o Levante pela 21º rodada do Campeonato Espanhol. Um duelo marcado pela expulsão de Éder Militão.

O zagueiro deixou a sua equipe com um a menos aos 9 minutos do primeiro tempo, mas essa não foi a única ação polêmica da partida no Alfredo di Stéfano.

Já no segundo tempo, Vinicius chegou atrasado e derrubou Clerc na lateral da área. O árbitro marcou a falta fora da área, mas após a consulta do VAR, mudou de opinião e deu a penalidade.

Os reservas do Real Madrid reclamaram muito da marcação e Dani Carvajal, Sergio Ramos, Lucas Vázquez e Fede Valverde protestaram.

"Foi fora! Vá olhar, foi fora! Impressionante!", disseram os jogadores do Real Madrid, que depois viram como Thibaut Courtois fazia a defesa.