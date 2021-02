"O Barça agora é o que Koeman queria"

Com a conquista da Ligue 1 e do resto das competições locais quase como obrigação, a grande ambição do Paris Saint-Germain é a conquista da Liga dos Campeões que na temporada passada chegou a tocar com a ponta dos dedos.

A equipe da capital francesa chegou à final contra o Bayern de Munique sob o comando de um Thomas Tuchel que já é história no Parc des Princes. Seu substituto tem sido Mauricio Pochettino que, depois de também roçar a glória com o Tottenham, quer fazer história no banco francês.

O seu primeiro obstáculo não será nem mais nem menos que um Barcelona que, depois de alguns meses de dúvidas no início da temporada, parece chegar ao evento continental no seu melhor estado, o que exigirá uma atuação perfeita dos pupilos do argentino para ir ao jogo de volta com vantagem.

“Obviamente, precisamos ter uma organização e ideias claras sobre como queremos atacar e impedir o Barcelona. Temos muitas baixas, mas acreditamos que nossos jogadores farão o melhor que puderem e conseguirão um resultado positivo no Camp Nou", disse o técnico em entrevista ao site da UEFA.

Diante do esperado encontro, Pochettino quis destacar o grande trabalho de um Ronald Koeman que parece liderar a equipe 'culé' no caminho certo, apesar das dificuldades econômicas e da difícil situação da equipe do Barcelona.

“Tenho acompanhado a evolução do Barcelona esta temporada desde que Ronald assumiu o comando. Tanto quando estava em casa em Londres e já no PSG. É claro que entrou numa nova fase, num novo capítulo”, explicou o ex-Tottenham.

“Assim que chegou, Ronald começou a trabalhar para tirar o melhor do seu time. Depois de sete meses, ele colocou suas ideias em prática e o time já é o que ele queria. Vejo um time forte, com ideias claras e jogadores incríveis. São competitivos, é uma equipe feita para vencer. A sua mentalidade é baseada na vitória, como todas as grandes equipes, como o PSG”, afirmou.

Por fim, Pochettino fez referência à situação especial dos clubes nesta temporada marcada pelo COVID-19 e deixou uma reflexão sobre sua experiência pessoal. “Durante a semana que fiquei trancado em casa, parei um pouco para pensar. Embora não tenhamos nos divertido muito, minha vivência dessa crise me obriga a me tornar uma pessoa melhor, a pensar mais nos outros, nas pessoas ao meu redor sobre como ser mais responsável enquanto aprecia o que fazemos", disse o treinador.