O Barça anuncia as renovações de Piqué, Ter Stegen, De Jong e Lenglet

Uma grande noite para o Barça. O conjunto azulgrana começou a sua caminhada nessa edição da Champions com uma goleada sobre o Ferencvaros.

Mas a partida ficou em segundo plano depois do clube anunciar nas suas redes sociais quatro importantes renovaçãos de uma só vez: as de Piqué, Lenglet, De Jong e Ter Stegen.

O '3' do Barça, com contrato até 2022, assinou por mais duas temporadas (2024). Assim, Gerard vai realizando o seu desejo de seguir no Camp Nou, embora as letras pequenas, como informa o jornal 'Mundo Deportivo' ganham importância. O zagueiro deverá dispitar um mínimo de partidas na temporada 2021-22 para continuar.

No caso de Lenglet, o zagueiro francês amplia a sua vínculação com o clube por mais três anos, até 2026. Sua multa rescisória é de 30 milhões de euros.

Ter Stegen, por sua vez, que levava algum tempo em uma queda de braço pela renovação, chegou a um acordo e assinou até 2025.

Por último, De Jong, que quando chegou em janeiro de 2019 assinou até 2024, surpreendeu a todos e garantiu um novo contrato com o Barça por mais duas temporadas (2026). Sua multa rescisória chega aos 400 milhões.