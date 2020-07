O Barça apresenta seu uniforme para temporada 2020-21

Com um calendário apertado e com objetivo de iniciar a campanha publicitária da próxima temporada, o Barcelona não perdeu tempo em anunciar a sua nova camisa para a 2020-21.

O clube catalão deixa de lado o quadriculado e volta as origens com as listras. Antoine Griezmann, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Gerard Piqué e Leo Messi foram os modelos do elenco masculino, chama atenção a ausência de Luis Suárez. Vicky Losada, Asisat Oshoala e Alexia Putellas são alguns dos nomes do feminino que também participaram do lançamento.

O uniforme dá um certo destaque a cor amarela, que aparece na gola e em listras mais finas. O modelo é similiar ao utilizado na temporada 2010-11, quando o clube foi campeão da Champions.

O Barça manterá Rakuten como principal patrocinador na parte frontal da camisa. Já no time feminino o principal apoio é o da Standley.