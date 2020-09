O Barça busca um destino para Monchu

O futuro de Monchu é no Barcelona, mas só no futuro. No presente, o meia não entra nos planos de Ronald Koeman. O Barça B ficou pequeno para ele e um empréstimo pode ser a solução.

O clube catalão passa por uma reformulação, alguns deixarão o Camp Nou devido ao seu baixo desempenho. Outros porque o clube acredita que podem ser úteis no futuro, Monchu é um deles.

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', o Girona, clube da segunda divisão espanhola é o mais bem posicionado para contar com os serviços do jogador.