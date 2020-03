O Barça cede as suas instalações contra o coronavírus

Por meio de um comunicado, o Barcelona se colocou a serviço das autoridades sanitárias da Espanha, cedendo as suas instalações para ajudar no que for necessário na luta contra o coronavírus.

A secretaria de saúde de Barcelona agradeu a decisão do clube e está analisando quais são as instalações que serão mais adequadas para atender as necessidades sanitárias. O FC Barcelona gestiona o Camp Nou, Estadi Johan Cruyff, La Masia, a Ciudad Deportiva Sant Joan Despí, Palau Blaugrana...

"Através da Fundação Barça, também foi cedido ao hospital de Sant Pau o carrinho que é utilizado para atender os jogadores quandos estão lesionados no Camp Nou. O veículo servirá para transportar os pacientes entre os prédios do complexo hospitalar", escreveu o clube.